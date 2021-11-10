ماجدة الرومي في الطائرة: "من بيروت ست الدنيا إلى مصر أم الدنيا" (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

شاركت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، جمهورها ومتابعيها، صورة من كواليس رحلتها من بيروت إلى القاهرة استعدادا لإحياء حفلا غنائيبا بدار الأوبرا المصرية ضمن مهرجان الموسيقي العربية.

ونشرت الرومي، عبر حساها على موقع تويتر، صورتها داخل الطائرة، وعلقت عليها: "من بيروت ست الدنيا، إلى مصر أم الدنيا، التقيكم بكل الحب مساء 15 نوفمبر في دار الأوبرا المصرية".

حفل النجمة اللبنانية ماجدة الرومي يأتي في ختام مهرجان الموسيقى العربية يوم 15 نوفمبر المقبل، بمشاركة أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني وقيادة المايسترو العالمي نادر عباسي.

حفل ماجدة الرومي في مهرجان الموسيقى العربية هو الأعلى سعرا، حيث تصل قيمة التذكرة 2010 جنيهات.