السيناريست زينب عزيز تنعي الفنان أحمد خليل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نعت السيناريست زينب عزيز، رئيس المركز القومي للسينما، الفنان الراحل أحمد خليل، الذي وافته المنية صباح الثلاثاء عن عمر يناهز 80 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقالت "عزيز" إن الفنان "أحمد خليل" قدّم خلال مشواره الفني أدوارا مميزة ستظل محفورة في أذهاننا جميعا وسيظل دائما بيننا بأعماله".

وتقدمت "زينب عزيز" بخالص التعازى لأسرة الراحل متمنية من الله أن يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان وان يتغمد الفقيدة برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته.

ورحل الفنان الكبير أحمد خليل، صباح الثلاثاء، عن عالمنا، إثر معاناة من الإصابة بفيروس كورونا خلال أيامه الأخيرة، عن عمر يناهز 80 عاما، وأقيمت صلاة الجنازة على جثمانه بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب صلاة الظهر.