السلام لروحه والصبر لذويه.. نسرين طافش تنعي أحمد خليل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة السورية نسرين طافش، الفنان أحمد خليل، الذي رحل يوم الثلاثاء متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

ونشرت نسرين صورة أحمد خليل، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلّقت: "البقاء لله في الفنان المصري القدير أحمد خليل، السلام لروحه والصبر لذويه ومحبيه".

وعانى الفنان القدير أحمد خليل، من الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد خليل حكاية "حكايتي مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" بطولة النجوم: ميرفت أمين، أحمد خليل، أشرف زكي، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، هايدي رفعت، أحمد والي، رحاب عرفة، نوال سمير، شاهيستا سعد، ياسمين رحمي، رضوى جودة، ومارتينا عادل وغيرهم، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.