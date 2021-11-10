صورة نادرة| عبدالله وحمدي غيث يرقصان في حفل زفاف ابن شقيقهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة يظهر فيها الفنان عبدالله غيث، وشقيقه الفنان حمدي غيث يرقصان في حفل زفاف ابن شقيقهما.

وجاء التعليق على الصورة: "الفنانين الكبيرين عبدالله غيث وحمدي غيث رحمهما الله، أثناء تعبيرهم عن فرحتهم في حفل زفاف ابن شقيقهم المرحوم العمدة رشدي غيث في كفر شلشلمون بمحافظة الشرقية".

الفنان عبدالله غيث قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا خالدة أبرزها: "الرسالة، ذئاب الجبل، أدهم الشرقاوي، الحرام، ثمن الحرية، عصر القوة، المال والبنون" وغيرها من الأعمال.

بينما قدم الفنان حمدي غيث أعمالا هامة أبرزها: "الناصر صلاح الدين، حارة برجوان، ذئاب الجبل، التوت والنبوت، الأيام، زيزينيا".