أخيرا.. راموس يعود إلى تدريبات باريس سان جيرمان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

بعد فترة غياب طويلة، عاد المدافع الإسباني سيرخيو راموس، إلى تدريبات صفوف باريس سان جيرمان، أمس الثلاثاء، تمهيدا لخوضه أولى المباريات مع فريق العاصمة الفرنسية.

وقال مصدر مقرب من النادي لوكالة الصحافة الفرنسية: “عملية تعافي سيرخيو راموس تتواصل”، علما بأن المدافع البالغ من العمر 35 عاما لم يخض أي دقيقة حتى الآن مع سان جيرمان منذ انتقاله إليه من ريال مدريد في صفقة حرة خلال الصيف الماضي، لمعاناته من إصابة في ركبته.

وكان مدرب فريق العاصمة الفرنسية، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، قال منتصف أكتوبر الماضي “لا يحبذ أي لاعب الخضوع للتدريبات بطريقة فردية. راموس يعاني من هذه الوضعية لكنه قوي من الناحية الذهنية”.

يذكر أن راموس، لم يعد ضمن خطط مدرب منتخب إسبانيا، لويس إنريكي، الذي لم يقم باستدعائه إلى صفوف المنتخب الذي شارك في نهائيات بطولة كأس أوروبا الأخيرة، بسبب الإصابات المتكررة التي تعرض لها المدافع المخضرم في الأشهر الأخيرة من الموسم الماضي.

وأثار غياب راموس عن فريقه الجديد باريس سان جيرمان، حالة من الجدل بعد عدم مشاركته في أي لقاء بعد 4 أشهر على إعلان تعاقده مع الفريق الباريسي في صفقة انتقال حر، إثر نهاية عقده مع فريقه السابق ريال مدريد.

ومنذ التحاقه بباريس سان جيرمان عانى راموس من إصابة عضلية ثم تجددت إصابته في ربلة الساق، والتي يعالج منها حاليا ورغم إعلان عودته للمشاركة بضع مرات لكنه لم يتعاف بشكل كامل وظل غائبا عن الفريق.

وحسب صحيفة ”le parisien“ الفرنسية واستنادا لتقارير من داخل باريس سان جيرمان فالخدمات الطبية للفريق غير مقتعة بأن سيرجيو راموس يمكنه العودة للمنافسة بنفس المستوى الذي قدمه برفقة فريقه السابق ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة الفرنسية، أن مشكلة سيرجيو راموس تثير النقاش داخل إدارة باريس سان جيرمان رغم كونها مقتنعة بأن التعاقد معه كان قرارا صحيحا، لكن غيابه بدأ يثير القلق ويطرح عدة خيارات ومن بينها إنهاء عقده.