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عدن - ياسمين عبدالعظيم - عاجـــل: خبر صادم يهز الوسط الفني الأن.. وفاة الفنان الإماراتي حسين الجسمي فجر اليوم بحادث مروري مروع ..صور وتفاصيل أولي

قال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ان الفنان الإماراتي "حسين الجسمي" توفي في الساعات الاخيرة من مساء يوم امس بحادث مروري بالقرب من منزله في دبي .

وزعم الناشطون ان الفنان الجسمي كان عائدا إلى منزله برفقة احد اصدقائة وفقد السيطرة على سيارته نتيجة السرعة الزائدة ، ما أدى الى انقلابها عدة مرات .

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مصادر اخرى سخرت من تلك الشائعات ونفتها جملة وتفصيلا ، مؤكدة ان الفنان الجسمي يتمتع بصحة جيدة ولم يصبه أي مكروة .

يأتي ذلك بالتزامن مع طرح الفنان حسين الجسمي أغنيته الجديدة "بنعدي"، التي أهداها إلى دول الخليج والعالم العربي، لبث روح التفاؤل والنظر إلى المستقبل بعزيمة وإصرار.

الأغنية من تأليف الشاعر أنور المشيري، وألحان فهد الناصر وتوزيع محمد همّام، وتحمل كثيرا من المشاهد الإنسانية التي يقوم بها من هم في مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وتقول مقدمة الأغنية : "هي أزمة وتعدّي.. مرّينا بالأصعب، بإذن الله بنعدّي.. وعليها نتغلّب، كلـنا وإيـد بإيـد.. بالعزم والهِـمّـة، نقدر وماهو بعيد.. نتـجاوز الأزمـة".

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