شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نجمات ظهرن مع الكومبارس فى فيلم لعبدالوهاب إحداهن شعره طلع فى إيدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكثير من نجوم الفن والسينما ظهروا فى بداية مشوارهم الفنى فى أدوار صغيرة أو ضمن الكومبارس والمجاميع حتى واتتهم الفرصة وعرفوا طريق المجد وتصدرت اسمائهم الافيشات وحصلوا على أدوار البطولة، وكثيرمن نجمات الزمن الجميل ظهرن فى بدايتهن مع المجاميع والكومبارس، وصعدن سلم المجد من أوله حتى حصلن على أدوار البطولة.

والدليل على ذلك أن أحد أفلام موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب وهو فيلم "ممنوع الحب" ضم بين مجموعات الكومبارس عدد من الفنانات اللاتى أصبحن نجوماً فيما بعد، وكان هذا الفيلم أول ظهور لهن على الشاشة.

حيث ضم فيلم ممنوع الحب 4 نجمات للفن كانت بدايتهن بين صفوف الكومبارس فى هذا الفيلم وهن : سامية جمال ومديحة يسرى وليلى فوزى وهاجر أحمد ، حيث ظهرن فى مشهد أغنية " بلاش تبوسنى فى عنيا"، الذى كان يغنى فيه عبدالوهاب مناجياً الفنانة إلهام حسين والتى ربما فاقت شهرت الفنانات الأربعة فيما بعد شهرتها، والأربعة رددن الأغنية وراء موسيقار الأجيال فى هذا المشهد.

وقادت الصدفة الفنانات الأربعة للمشاركة والظهور لأول مرة فى هذا الفيلم على الشاشة ليكون بداية مشوارهن الفنى.

ففراشة السينما سامية جمال لم تكن تنوى الظهور على الشاشة حين ذهبت إلى الاستديو وقت تصوير الفيلم، ولكنها كانت ذاهبة لتزور صديقتها هاجر حمدى وتشاهدها وهى تمثل لأول مرة، وحينما رأى المخرج محمد كريم سامية جمال أعجب بها ، وقال لها :" واقفة كدة ليه ياشاطرة، اعملى ماكياج واشتغلى"، وبعد ساعة كانت سامية بين زميلاتها الكومبارس، وكان عليها أن تمسك بشعر عبدالوهاب وتتمايل وهو يغنى الأغنية.

وفجأة وجدت سامية جمال شعر عبدالوهاب فى يدها، فأصيبت بالذعر لأنها تخيلت أنها انتزعت شعره بيديها، وتعجبت لأنها لم تكن قد جذبت شعرموسيقار الأجيال بقوة ، ولكنها عرفت بعدها أن عبدالوهاب يستخدم باروكة من الشعر المستعار ليخفى صلعته.

وبعدها فتحت أبواب المجد والبطولة أمام النجمات الأربعة، ليصبحن من بطلات ونجمات السينما.