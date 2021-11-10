شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة تجمع جارة القمر فيروز وكوكب الشرق أم كلثوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر، صورة نادرة تجمع بين نجمتى الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم، وجارة القمر السيدة فيروز، حيث ظهر الثنائي أم كلثوم وفيروز في الصورة وهما يتبادلان الحديث وتجلسان لالتقاط الصورة وعلى وجههما ابتسامة.



أم كلثوم و فيروز

وللمطربة الكبيرة فيروز تاريخ فنى ممتد وشامل، حيث استطاعت تقديم كل الألوان الفنية، حيث تعتبر بمثابة مدرسة فنية كبرى تضم أكثر من 800 أغنية، و3 أفلام.

ولا يقف التاريخ الفنى لـ فيروز عند هذا الحد وإنما يمتد إلى المسرحيات الموسيقية خاصة التى تمت كتابتها من الأخوين الرحبانى خصيصا لها، ووصلت إلى 15 مسرحية، فضلا عن تعاملها مع كبار الملحنين فى الوطن العربى مثل فيلمون وهبى، ومحمد عبد الوهاب، وإلياس الرحبانى، ومحمد محسن، وزكى ناصيف.