شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يغنى فى مهرجان الموسيقى العربية .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوالى فعاليات الدورة 30 من مهرجان الموسيقى العربية، حيث يحيى النجم على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجى حفلا فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء على مسرح النافورة يضم باقة من أعماله الخاصة منها تجيش نعيش، زي الهوا، إزاي تكون انت، غوايش، المال والبنون، متمنعوش الصادقين، بوابة الحلوانى وغيرها، يسبقه فاصلا غنائيا لكل من السورية وعد البحري، حنان عصام وأحمد عفت .

وفي السابعة مساء على المسرح الخارجى يقدم كورال أطفال الأوبرا حفلا بقيادة المايستروأحمد عامر يضم كوكبة من أشهر أعمال عمالقة الغناء

وانطلق افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الثلاثين بدار الأوبرا المصرية الاسبوع الماضى، بحضور كل من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح كل من الراحلين الموسيقار جمال سلامة وعبده داغر، تقديرا لمشوارهما الغنائى الكبير الملىء بالإنجازات.

وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، إن هذه الدورة من مهرجان الموسيقي العربية تحمل عددا من المفاجآت، خاصة أنه يعتبر من أهم المهرجانات على مستوى العالم، ويشارك فيه مجموعة من المطربين الكبار.

ويشارك هذا العام عدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربى في إحياء حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ30، منهم: سميرة سعيد وماجدة الرومى ووائل جسار وعاصى الحلانى واصالة وجنات ومدحت صالح وعلى الحجار وعدد كبير من المطربين.

يذكر أن الدورة الـ30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية تتواصل لمدة 15 يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية)، محافظة البحيرة في أوبرا دمنهور ومحافظة الإسكندرية بمكتبة الإسكندرية التي تستضيف الحفلات لأول مرة وتضم 33 حفلا غنائيا وموسيقيا، بمشاركة كوكبة من الفنانين من 10 دول عربية، هى: مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان.