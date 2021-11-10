شكرا لقرائتكم خبر عن 94 مليون دولار لـ فيلم الأنيمشن The Addams Family 2 منذ طرحه أكتوبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الأنيمشن The Addams Family 2 إيرادات وصلت إلى 94 مليونًا و 699 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم، منذ طرحه يوم 1 أكتوبر الماضى، وكان قد حقق 17 مليونًا و325 ألف دولار في افتتاح العمل بـ4207 دارعرض أمريكية.

وانقسمت الإيرادات بين 54 مليونًا و 943 ألف دولار بـ دورالعرض الأمريكية، و39 ملايين و 756 ألف دولار بـ دورالعرض حول العالم.

يعد العمل هو تكملة لـ فيلم The Addams Family الذى طرح في خلال عام 2019، وحقق نجاحا كبيرا، أما عن فيلم The Addams Family 2 فـ يدور حول Morticia و Gomez الذين نجدهم في حالة ذهول من أن أطفالهم يكبرون ويتخطون العشاء العائلي، وذلك قرروا التحضير لـ قضاء يوم عائلى، حيث تأخذهم مغامرتهم عبر أمريكا، التي ستكون مليئة بالمرح مع ابن عمهم الشهير، It ، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الغريبة الجديدة، ولكن يبقى السؤال ما الذي يمكن أن يحدث بشكل خاطئ؟.

فيلم The Addams Family 2 يقوم ببطولته أوسكار اسحق، تشارليز ثيرون، كلوي جرايس موريتز، نيك كرول، سنوب دوج، بيت ميدلر، كونراد فيرنون، بيل هادر، والاس شون، بريان سومر، جريفين بيرنز.