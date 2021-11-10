بيلا حديد تظهر باكية ومتعبة: “هذه حياتي كل يوم لعدة سنوات”

كتب امير فتحي في الأربعاء 10 نوفمبر 2021 05:43 صباحاً - اثارت عارضة الأزياء العالمية، ذات الاصول الفلسطينية، ​بيلا حديد​ جدلا كبيرا بنشرها صور لها ظهرت فيها باكية،

وكشفت بيلا حديد عن مشاكلها النفسية بسبب مواقع التواصل الاجتماعي حيث علّقت على الصور بالقول: “هذه كانت حياتي كل يوم لعدة سنوات. مواقع التواصل الإجتماعي ليست حقيقية.. لأي شخص يعاني، أرجوكم تذكروا هذا. كلنا لدينا عيوب ويجب أن نتقبلها بكل حب وصدق”.

وكانت نشرت بيلا حديد صورة لـ خاي، إبنة شقيقتها عارضة الأزياء جيجي حديد، والفنان الأميركي زين مالك، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وذلك بمناسبة عيد ميلادها الأول.