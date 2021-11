شكرا لقرائتكم خبر عن طرح ألبوم مغنى الراب ريك روس الجديد Richer Than I Ever Been ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مغنى الراب الأمريكى ريك روس، عن موعد طرح ألبومه الجديد الذى سيصل في 10 ديسمبر المقبل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، على أن يطرح الألبوم الجديد تحت اسم Richer Than I Ever Been، وأعلن روس عنه لأول مرة في أغسطس من العام الماضى 2020. وشارك مغني الراب روس بوستر الأبوم الجديد Richer Than I Ever Been، من خلال حساب الرسمي على موقع إنسترجام، وعلق عليها قائلا : " غلاف البومى الجديد".

ريك روس على أن يتم إصدار أول أغنية من الألبوم يوم 12 نوفمبر الجارى، تحت اسم "Outlawz" ، والذى يشاركه غنائها كل من 21 Savage و Jazmine Sulliva. يعد "Richer Than I Ever Been" هو أول ألبوم لروس منذ عامين، بعد أن طرح ألبوم "Port of Miami 2" في خلال عام 2019، وتضمن الألبوم مغنين مشاركين مثل Nipsey Hussle و Meek Mill و Teyana Taylor وغيرهم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".