شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة Okilly Dokilly تعلن عن موعد جولتها الغنائية الجديدة فى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت فرقة Okilly Dokilly أول فرقة ميتال في العالم، المستوحاة من جار عائلة The Simpsons المعروف باسم نيد فلاندرز، عن مواعيد جولتها الغنائية الأخيرة لـ عام 2022، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".



Okilly Dokilly

ومن المقرر أن تشمل الجولة الغنائية لـ فريق الميتال 21 حفلة غنائية، سينطلقون فيها تحت اسم Tourdilly Do ’22، على أن تبدأ في 14 أبريل من العام المقبل 2022، في The Shrine في تولسا، وتستمر إلى 7 مايو من العام نفسه، على أن تقوم الفرقة بالغناء كل يوم في منطقة مختلفة.

وصرح أحد أعضاء الفرقة قائلا :" Okilly Dokilly فعلت أكثر مما كنت أتوقع، ونحن ممتنون لكل الأشخاص الذين شاركوا فيها، وخاصة لكل من حضر إلى حفلاتنا ليقول مرحباً، لقد قمنا بجولة كبيرة فى عام 2016، ونتمنى أن تكون هذه الجولة ممتعة أيضا".



Okilly Dokilly

فرقة Okilly Dokilly هي أمريكي لموسيقى الميتال، من مدينة فينيكس ، أريزونا، بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعزف موسيقى تعرف باسم "النضال"، وهو نوع فرعي من موسيقى الميتال حول شخصية الرسوم المتحركة نيد فلاندرز من المسلسل التلفزيوني The Simpsons، ويتكون الفريق من خمسة أعضاء الذين يرتدون ملابس فلاندرز، ومعظم كلمات أغانيهم مقتبسة من كلمات، التي قالها في المسلسل الشهير.