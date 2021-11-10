جاستن بيبر يثير الجدل بارتدائه "الحجاب" في حفله الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أثار المغني الكندي جاستن بيبر، جدلاً كبيراً خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ظهوره مرتديا "الحجاب" في آخر حفلاته بولاية يوتا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وظهر" بيبر" خلال الحفل مرتديًا "الحجاب" على رأسه، مما أثار استغراب جمهوره ومحبيه.

كما أظهرت هايلى بالدوين زوجة المغنى جاستن بيبر محبتها الشديدة لزوجها مرة أخرى، وذلك أثناء جولتها الأخيرة في وست هوليود، من خلال سلسلة ارتدتها حول رقبتها، تميزت بثلاثة حروف من اسم زوجها الممثل جاستن بيبر، وذلك بعدما رصدتها أعين مصوري الباباراتزى والسلسلة بها الحرف الأول والأوسط والأخير لجاستن.

يذكر أن جاستن بيبر سيقوم بإحياء حفل غنائي ضخم في المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة.