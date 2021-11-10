شكرا لقرائتكم خبر عن مى القاضي زوجة محمد محمود عبد العزيز في مسلسل "البيت بيتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة مى القاضي تصوير مشاهدها في مسلسل "البيت بيتى" في المنصورية، حيث تعاقدت على تقديم أحد أدوار البطولة النسائية في العمل، وهى شخصية "راندا" زوجة الفنان محمد محمود عبد العزيز، ويحدث بينها وبين أخوته العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية خلال الأحداث.

مسلسل "البيت بيتى" بطولة كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، محمود عبد العزيز، مى القاضي، ميرنا جميل، سامى مغاورى، ومن إخراج خالد مرعى وينتمي لنوعية الأعمال القصيرة حيث تدور قصته في 10 حلقات للعرض على احدى المنصات الرقمية، وجارى الاتفاق مع أكثر من فنان للظهور كضيف شرف خلال العمل.



مى القاضى

وسافرت مى إلى لبنان للانتهاء من تصوير آخر مشاهد مسلسل "أيام وبنعيشها"، قبل عرضه خلال الأسابيع المقبلة، والعمل تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة حورية فرغلي، شيرى عادل، وأحمد صفوت، وسلوي خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندا موسى، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربى، وتدور أحداثه في 45 حلقة.

وفى سياق آخر تنتظر مى القاضي طرح فيلم "لعبة شيطان" في دور العرض خلال الفترة المقبلة، حيث تم الانتهاء من تصوير العام الماضى، بطولة باسم سمرة، محمد عز، مصطفى أبو سريع، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، نانسى صلاح، منى ممدوح، منة بدر تيسير، تأليف دكتور أحمد عثمان، ومن إخراج إبرام نشأت.



الفنانة مى القاضى

وكان آخر أعمال مى القاضي، مسلسل "الدايرة" الذى تم عرضه على قناة الحياة هذا العام، ومن تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد صلاح حسنى، إيمان العاصى، إيناس كامل، محمد علاء، اسلام جمال، محمد على رزق، أحمد جمال سعيد، دنيا المصرى، مها أبو عوف، محمود حافظ، أمانى كمال وعماد رشاد.