من أبرز الفنانات السعوديات؛ وتتميز بموهبتها في الغناء والتمثيل.. زوجها السابق وشقيقتها الكبرى إعلاميان شهيران جداً.. أقوياء الملاحظه فقط سيعرفوها

كتب امير فتحي في الأربعاء 10 نوفمبر 2021 02:46 صباحاً - أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي منصّات السوشيال ميديا، تداول صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات علي الأكثر.

أنها الفنانة السعـودية “أسيل عمران“، التي نشرت سابقًا عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيدوهات “إنستجرام” صورتها وهي طفلة، وعلقت عليها بلغتها المحكية بالقول: “لما كان وجهي شعر وعيون بس.. ملاحظة: أشبه ممثل كوري !!؟”.

وتظهر أسيل في الصورة وهي صغيرة بملامح صبيانية بريئة ولافتة مع شعر قصير وناعم، مرتدية تيشيرت باللون البنفسجي مع بنطلون باللون الوردي. وتفاعل المتابعون مع الصورة التي تقاطعت عمران فيها ملامح الشبه مع ممثل كوري.

ولدت الفنانة أسيل عمران في العاصمة الرياض بالسعودية، على الرغم من أن أصولها تعود إلى المنطقة الشرقية، وذلك بسبب عمل والدها حيث كان يعمل عسكرياً، شاركت في برنامج نجوم الخليج في عام 2005 عرض في قناة نجوم لكن لم تصل إلى النهائيات، وبعده شاركت في برنامج “نجم الخليج” الذي عرض على تلفزيون دبي عام 2006 ووصلت للمرحلة النهائية.

وبعد خروجها منه استمرت بالعمل الفني حيث طرحت عدة ألبومات وأغاني منفردة، كما أنها دخلت مجال التمثيل في مسلسل شبابي صورته بعام 2011 حمل اسم 04 عرض على MBC 4 بعد ذلك استمرت كممثلة أيضًا.

تزوجت اسيل عمران في عام 2008 من المذيع البحريني خالد الشاعر الذي قام بالمشاركة معها في برنامج الواقع «هي وهو» على قناة MBC1 وفكرة البرنامج تتحدث عن حياة زوجان بشكل يومي وعرض البرنامج وحقق نسبة مشاهدة عالية، ولكنهما انفصلا بعام 2012 بعد عدة خلافات، إلا ان بعد فترة من طلاقهما في عام 2014 ما يقارب بـ3 سنوات عادا مجددًا، ولكنها عادت وانفصلت عنه، وأسفرت تلك الزيجة عن إبن وحيد إسمه “وليد” توفي وهو لا يزال طفلا.

يُشار إلى أن سيل عمران هي الشقيقة الصغرى لـ لجين عمران، التى استطاعت أن تحقق نجاحاً كبيراً كإعلامية وكأيقونة للموضة والأناقة في العالم العربي، وعملت كمقدمة برامج في عدة محطات، وقد زاد صيتها منذ تقديمها لبرنامج صباح الخير يا عرب علي شاشة MBC، وتجمعها علاقة قوية بأشقائها خاصة شقيقتها «أسيل».

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من ناحية أخرى، شاركت الفنانة أسيل عمران، مجموعة صورمن عيد ميلاد شقيقتها الكبرى لجين عمران، وذلك خلال الإحتفال به مع أصدقائهم، وقامت بمشاركتها مع متابعيها عبر خاصية الأستوري بموقع إنستجرام، وظهرت أسيل عمران بإطلالة كلاسيكية ناعمة وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها من خلال التعليقات.

تأنقت أسيل عمران وهي ترتدي فستان قصير أوف شولدرز باللون الأسود اللامع وبأكمام طويلة ومزين بالشراشيب على كامل الفستان، وقامت بإختيار حذاء من الجلد باللون الأسود اللامع، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.

تركت أسيل عمران، خصلات شعرها السوداء منسدلة على كتفيها ووجهها بتسريحة ويفي ناعمة بسيطة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

أبرزت أسيل عمران، بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث اختارت إبراز جمال عينيها بـ الماسكارا والآي شادو الناعم ، مع وضع اللون الكشميري الناعم كأحمر شفاه، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وبسيطة.

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