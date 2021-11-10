شاهد.. حمو بيكا يغني ويرقص في الرياض

كتب امير فتحي في الأربعاء 10 نوفمبر 2021 02:46 صباحاً - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه المغني المصري حمو بيكا وهو يغني ويصفق مع الزبائن في مطعم بالرياض.
وبدا في الفيديو حمو بيكا جالسا على إحدى الطاولات وهو يغني مع الزبائن في المطعم، على أنغام أغنيته “إنتي معلمة”.
يذكر أن حمو بيكا يشارك في فعاليات “موسم الرياض” 2021، بحفليين غنائيين في بوليفارد رياض سيتي.
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