قبل أحمد خليل عشرة فنانين توفوا بمضاعفات فيروس كورونا.. هل تذكرهم؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 10 نوفمبر 2021 02:46 صباحاً - شهد العامين الماضيين، رحيل عدد كبير من الفنانين نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا، والذي كان اخرهم الفنان أحمد خليل، الذى توفى صباح أمس الثلاثاء بعد صراع قصير مع كورونا عن عمر 80 عاماً وذلك بأحد المستشفيات الخاصة.

وفاة أحمد خليل

أحمد خليل أصيب بفيروس كورونا فى الأيام الأخيرة من تصوير حكاية “حكايتى مع الزمان” من مسلسل “إلا أنا” الذى يعرض حالياً على قناة dmc، وتم نقله إلى المستشفى وعاد إلى المنزل لاستكمال علاجه، إلا أنه حالته تدهورت ليعود مرة أخرى إلى المستشفى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، وشيع جثمانه بعد ظهر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وتم دفنه بمقابر البساتين.

وفاة دلال عبد العزيز

وسبق الفنان أحمد خليل، في الوفاة بسبب مضاعفات فيروس كورونا، الفنانة دلال عبد العزيز، الذى توفت يوم 7 أغسطس الماضى، حيث عانت من مضاعفات الإصابة بالفيروس على مدار 3 أشهر كاملة، حيث أثر الفيروس على أجهزة جسمها وبالأخص الرئتين، حيث وضعت فترة تحت جهاز التنفس الصناعي لفترة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وفاة سمير غانم

توفي الفنان سمير غانم عن 84 عاماً بعد أسابيع على إدخاله المستشفى في القاهرة إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، بعد مسيرة فنية طويلة استمرت حوالى ستة عقود شكّل خلالها أحد أبرز أعلام الكوميديا في مصر والعالم العربي.

وفاة رجاء الجداوي

وسبق الفنان أحمد خليل، في الوفاة بسبب مضاعفات فيروس كورونا، الفنانة دلال عبد العزيز، الذى توفت يوم 7 أغسطس الماضى، حيث عانت من مضاعفات الإصابة بالفيروس على مدار 3 أشهر كاملة، حيث أثر الفيروس على أجهزة جسمها وبالأخص الرئتين، حيث وضعت فترة تحت جهاز التنفس الصناعي لفترة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وفاة فايق عزب

رحل أيضا الفنان الكبير فايق عزب يوم 19 نوفمبر من عام 2020، بعد معاناة مزدوجة وصراع مع مرض “مارسا”، وفيروس كورونا، حيث توفى داخل مستشفى العجوزة وترك عزب إرثا فنيا كبيرا فقدم أكثر من 260 عملا فنيا متنوعا وبدأ مشواره من خلال السهرات التليفزيونية والمسلسلات الإذاعية مثل “طلع البدر”.

وفاة هادي الجبار

رحل أيضًا الفنان الكبير هادى الجيار عن عالمنا متأثرا باصابته بفيروس كورونا داخل مستشفى الهرم، يوم 10 يناير 2021، عن عمر يناهز 71 عاما، وشيع جثمانه ودفنه بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وفاة يوسف شعبان

رحل الفنان الكبير يوسف شعبان، يوم 28 من شهر فبراير 2021 ، عن عمر يناهز 90 عامًا، داخل مستشفى العجوزة متأثرا بفيروس كورونا، حيث دخل غرفة الرعاية المركزة، حيث تدهورت حالته الصحية داخل المستشفى وضعه على جهاز تنفس صناعى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وفاة سوسن ربيع

رحلت الفنانة سوسن ربيع، بعد إصابتها بفيروس كورونا، يوم 6 من شهر مارس الماضى، والذي منعها من المشاركة في عرض مسرحيتها الأخيرة “المتفائل” أمام سامح حسين، فقد اعتذرت الراحلة عن المشاركة في العمل المسرحي بعد حجزها فى المستشفى ودخولها العناية المركزة، واستبدلها المخرج إسلام إمام بممثلة أخرى هي الفنانة سميحة عبد الهادي لحين شفائها إلا أنها فارقت الحياة.

وفاة جمال سلامة

توفى الموسيقار جمال سلامة، عن عمر يناهز 75 عامًا داخل مستشفى الهرم، بعد تدهور حالته الصحية، حيث نقل إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا، وحرص عدد من نجوم الفن والغناء على تشييع جثمان الراحل ودفنه في مقابر الأسرة بمدينة نصر، على رأسهم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة نبيلة عبيد والفنانة مني عبدالغني والفنان فاروق سلامة ووزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم وأبناء الراحل وابن شقيقته الإعلامي محمد السماحي.

وفاة محمد ريحان

توفى الموسيقار جمال سلامة، عن عمر يناهز 75 عامًا داخل مستشفى الهرم، بعد تدهور حالته الصحية، حيث نقل إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا، وحرص عدد من نجوم الفن والغناء على تشييع جثمان الراحل ودفنه في مقابر الأسرة بمدينة نصر، على رأسهم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة نبيلة عبيد والفنانة مني عبدالغني والفنان فاروق سلامة ووزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم وأبناء الراحل وابن شقيقته الإعلامي محمد السماحي.

وفاة نادية العراقية

توفيت الفنانة نادية العراقية، إثر تدهور حالتها الصحية بعد أصابتها بفيروس كورونا منذ شهر أبريل الماضى، ومع تدهور حالتها دخلت إلى غرفة العناية المركزة، وكشف ابنها عن ان حالتها حرجة بعد ان تسببت كورونا في فشل وظائف الرئة والتهاب بكتيرى وانخفاض الأكسجين إلى 60٪؜-50٪؜)، وشيع الجثمان من مسجد الحجاز في الهرم، ودفنها بمقابر العائلة فى طريق الواحات.