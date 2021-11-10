ليس كورونا.. نهال عنبر تكشف السبب الرئيسي لوفاة أحمد خليل

كتب امير فتحي في الأربعاء 10 نوفمبر 2021 02:46 صباحاً - كشفت الفنانة نهال عنبر عن السبب الرئيسي وراء وفاة الفنان احمد خليل الذي رحل عن عالمنا امس الاثنين مؤكدة أنه لم يتوف بسبب فيروس كورونا، ولكن بسبب القلب والذي ضعف جدًا بسبب إصابته بكورونا .

وقالت نهال عنبر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “آخر النهار”، مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية “النهار”: “أحمد خليل كان أول لقاء لى معه في (أيام الغربة)، وكنت مش طايقة كان عصبي ومتضايق من شيء وذهبت معه بروفة قالي ثانية من فضلك وزعلت واتاخدت منه وكانت أول مرة أمثل معه وجالي بعدها وقالي أنا آسف وقال إن كان فيه شيء أغضبني وياللا نراجع المشهد مع بعض”.

ووصفته بأنه برنس، شياكة في التعامل جدًا، يحترم نفسه ويحترم الآخرين، وأنها تواصلت معه أول أمس وطلبها في التليفون عندما قالت له “إنها تعبانة وكان صوته مش طالع وقالي إنه كويس”.

وأكدت أن الفنان أحمد خليل، لم يتوفى بكورونا، قائلة: “القلب هو اللي تعب وكان صوته فيه وهن جامد بس كان تعبان وكان يتحدث وقلتله أنت محتاج مستشفى قالي أنا كويس وعامل مستشفى داخل البيت وقلتله كفاية علشان انت تعبان، ولم أستطع التواصل معه أمس نهائيًا”.

وكشفت أن سبب عدم حضورها الجنازة اليوم هو لتعرضها لأزمة صحية، مشيرة إلى أنها سمعت أن وصية الفنان الراحل هي عدم إقامة عزاء.