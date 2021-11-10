شكرا لقرائتكم خبر عن قيصر الغناء العربي كاظم الساهر يطل علي جمهوره بموسم الرياض 18 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطل قيصر الغناء العربي كاظم الساهر على جمهوره في أمسية غنائية بموسم الرياض، وذلك على مسرح أبو بكر سالم، يوم الخميس 18 نوفمبر الجارى، حيث يقدم الساهر خلاصة أعمالها الخالدة التي تتصف بالرومانسية والعواطف الجياشة.



وتعد حفلة القيصر واحدة من الحفلات الجماهيرية المنتظرة بالموسم، وذلك لشعبية القيصر، وما تحمله معه الكلمة واللحن والقصيد من معانى مختلفة، حيث شكل الساهر مع جمهوره توأمة عرفت "بالحب والحنين" فى قصائدة المغناة، تحديدا مع قصائد الراحل نزار قباني التي سكنت الوجدان.

لم تقتصر جماهيرية القيصر على الجمهور العربي بل رسم قاعدة جماهيرية لدى الجمهور السعودي، باعتباره من أكثر الفنانين العرب غناء بالفعاليات الفنية بالمملكة تبرز من بينها جولة القيصر في السعودية وحفلات مواسم المملكة، إذ شارك جمهوره في ليله حالمة بموسم الرياض 2019 .

تعتبر حفلة كاظم الساهر في موسم الرياض من أوائل الحفلات العربية فمنذ أن تم الإعلان عن افتتاح الموسم في 20 اكتوبر الماضي والجمهور ينتظرها بفارغ الصبر، خاصة في ظل مشاركة كبار النجوم حيث افتتح حفلات مسرح ابو بكر سالم النجوم وائل جسار ، جوروج وسوف بحضور جماهيري غفير نهاية الاسبوع الماضي، ويشارك أيضا تامر حسني جمهوره يوم الخميس المقبل، وتأتي هذه الحفلات بتنظيم من " بنش مارك " تحت مظلة موسم الرياض.