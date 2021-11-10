شكرا لقرائتكم خبر عن سينتيا خليفة: فرص الفنانين فى لبنان تراجعت بشكل كبير والحياة أصبحت صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة، عن سبب أدائها أدوار الشر فى أغلب أعملها الفنية، موضحة أنها ممثلة جديدة بمصر، وعرض عليها الكثير من الأعمال مع فنانين كبار مثل يسرا ونيلى كريم، ومحمد رمضان، وتابعت :"أنا بحب الأدوار الغربية أنا ممثلة جديدة فى مصر ولا يمكن أرفض أى عمل مع ممثلين كبار مثل هؤلاء نظراً للإفادة الكبيرة التي ستعود عليا".

وأضافت " سينتيا خليفة"، خلال حوارها ببرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة "cbc"، أن فرص الفنانين في لبنان تراجعت بشكل كبير، والحياة أصبحت صعبة ، مشيرة إلى أن مصر تعد بلدها الثانية، ولذلك قررت البقاء بها واستكمال مسيرتها الفنية، لافتة إلى أنها تعمل على عدة أعمال خلال الفترة المقبلة.

وكانت سينتيا خليفة، قد قالت إن مصر جميلة في كل شيء، خاصة فى استقبال الفنانين من كافة الوطن العربى، وتابعت : "بجد مصر حضنتنى أكتر من أنى جيت واشتغلت هنا.. أنا اللى ممنونة ومبسوطة بوجودى فى مصر"، لافتة إلى أنها تعلمت اللهجة المصرية فى 5 أيام فقط.

وأضافت "سينتيا خليفة"، أن هناك علاقة حب قديمة تجمع مصر ولبنان سواء على مستوى الفن أو الحياة، كون الثقافة واحدة، وتابعت: "بحس أنى هنا في بلدى".

وعن تعلمها اللهجة المصرية، قالت سينتيا خليفة، إنها قررت البقاء بمصر بعد كثرة العروض الفنية عليها، وتابعت : "قفلت على نفسى وقلت لبابا وماما أنا معزولة واشتغلت مع أساتذة.. فى 5 أيام تعلمت الكلمات المصرية.. والأستاذ سامح عبد العزيز المخرج كان قاسى جداً معايا بس القسوة هي اللى خلتنى اتعلم".