شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسي: عبدالمنصف فى ماتش الـ6/1 كان بيلعب ضد فرقتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة لقاء الخميسي، خلال لقائها الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" على شاشة on: "زوجى عبدالمنصف فى ماتش الـ6/1 كان بيلعب ضد فرقتين".

وأضافت لقاء الخميسي أنها تنزعج من هجوم الناس على زوجها بسبهبا، لكنها لا تنزعج من الهجوم عليه بسبب الكرة، لأن لديها ثقة كاملة فيه وتدعمه، وأضافت: "فى ماتش الـ6/1 مكنش فى حد ورا ظهره، وده كان مقصود وكان بيلعب ضد فرقتين وده معروف".

من ناحية أخرى، تقدم الفنانة لقاء الخميسي في حكاية "حتة من القمر"، معاناة شابة لديها "وحمة" كبيرة في وجهها، وما تتعرض له من مضايقات وتنمر والحكاية " ضمن أحداث مسلسل "زى القمر"، بطولة كل من: الفنانة لقاء الخميسى ومحمد العمروسى، وتقدم لقاء الخميسي في الحدوتة معاناة شابة لديها "وحمة" كبيرة في وجهها، وما تتعرض له من مضايقات وتنمر، وحكاية "حتة من القمر" من بطولة لقاء الخميسي وعايدة رياض ومحمد العمروسي وجيلان علاء، ومن تأليف ميرنا الفقي، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

وشاركت الفنانة لقاء الخميسي أيضا، فى بطولة مسلسل "أجازة مفتوحة" من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، من بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وملك قورة، وغيرهم.