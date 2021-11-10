شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة: مصر حضنتنى.. وممنونة بوجودى فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - مصر جميلة في كل شيء وخاصة استقبال الفنانين -

قالت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة، إن مصر جميلة في كل شيء خاصة في استقبال الفنانين من كافة الوطن العربى، وتابع: "بجد مصر حضنتنى أكتر من أنى جيت واشتغلت هنا.. أنا اللى ممنونة ومبسوطة بوجودى فى مصر"، لافتة إلى أنها تعلمت اللهجة المصرية في 5 أيام فقط.

وأضافت "سينتيا خليفة"، خلال حوارها ببرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة "cbc"، أن هناك علاقة حب قديمة تجمع مصر ولبنان سواء على مستوى الفن أو الحياة، كون الثقافة واحدة، وتابعت: "بحس أنى هنا في بلدى".

وعن تعلمها اللهجة المصرية، قالت سينتيا خليفة، إنها قررت البقاء بمصر بعد كثرة العروض الفنية عليها، وتابعت: "قفلت على نفسى وقلت لبابا وماما أنا معزولة واشتغلت مع أساتذة.. فى 5 أيام تعلمت الكلمات المصرية.. والأستاذ سامح عبد العزيز المخرج كان قاسى جداً معايا بس القسوة هي اللى خلتنى اتعلم".