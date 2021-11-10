شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة التونسية درة تعلن وفاة جدتها بكلمات مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة التونسية درة وفاة جدتها، وذلك من خلال كلمات مؤثرة على حساباتها بالسوشيال ميديا. وكتبت درة: "كم تمنيت أن أراك أنظر لوجهك الجميل، كنت أريد أن أحتضنك ولو لآخر مرة، أستمع إلى كلماتك الطيبة والحنينة مرة أخيرة يا أمي صوفي، لا أصدق كنت أظن أنك خالدة كجمالك".

وفى سياق آخر، عرضت قناة cbc حكاية "غالية" إحدى حكايات مسلسل "زى القمر" بطولة الفنانة التونسية "درة"، وهى حكاية مكونة من 5 حلقات، وتناقش بطلة العمل قضية "الزواج عن بُعد" حيث يتناول المسلسل قصة "عريس" تقدم للزواج من فتاة عبر الإنترنت، طلبها للزواج لمجرد أن ما بينهم مجرد رسايل وفيديو كولز، ولا يوجد أي مشاعر أو أحاسيس بينهما ، خاصة أنه يعمل في إحدى البلاد خارج مصر، ولم يقدر على العودة لمصر للزواج منها.

حكاية "غالية" هو اسم شخصية درة ضمن أحداث العمل، وتلعب خلالها قصة "غالية" شخصية فتاة تعشق الموسيقى والعزف ولكن تضطرها الظروف إلى أن تتزوج بطريقة مختلفة، حكاية غالية" من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإنتاج سينرجي ومها سليم، ويشارك درة بطولتها كل من صلاح عبد الله وفرح يوسف ومراد مكرم، وإخراج شيرين عادل.



الفنانة التونسية درة تعلن وفاة جدتها بكلمات مؤثرة