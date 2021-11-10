شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يرفع شعار كامل العدد بحفل مهرجان الموسيقى وجمهوره يحتفل بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلا غنائيا كبيرا ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ورفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله باقة متنوعة من مؤلفاته والذي أحبها جمهوره.

فى البداية استقبل الجمهور خيرت بحفاوة بالغة وخلالها وجه التحية لأبطال القوات المسلحة والشرطة، وقدم الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، والفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان، وجميع القائمين عليه، ثم روى بمصاحبة الأوركسترا بقيادة المايسترو الدكتور مجدى بغدادى مجموعة من حكاياته الساحرة التى تنوعت إيقاعاتها بين السريع الحماسى والهادئ الرومانسى وباتت جواهر فنية تجمل دنيا الألحان المصرية والعربية، كان منها افتتاحية مصرية ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، هي دي الحياة، فى هويد الليل، مسألة مبدأ، تيمة حب، زي الهوى، فيها حاجة حلوة، إعدام ميت، أندلسية، الخواجة عبد القادر، جيران الهنا، النوم فى العسل، صابر يا عم صابر، مافيا، عارفة، عم أحمد، البخيل وأنا، 100 سنة سينما، إلى جانب لحن أغنية امتى الزمان يسمح ياجميل لمحمد عبد الوهاب، وبعد انتهاء الحفل احتفل جمهوره بعيد ميلاده الذى يوافق الشهر الحالى.

وانطلق افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الثلاثين بدار الأوبرا المصرية يوم الاثنين الماضى، بحضور كل من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح كل من الراحلين الموسيقار جمال سلامة وعبده داغر، تقديرا لمشوارهما الغنائى الكبير الملىء بالإنجازات.

وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، إن هذه الدورة من مهرجان الموسيقي العربية تحمل عددا من المفاجآت، خاصة أنه يعتبر من أهم المهرجانات على مستوى العالم، ويشارك فيه مجموعة من المطربين الكبار.

ويشارك هذا العام عدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربى في إحياء حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ30، منهم: سميرة سعيد وماجدة الرومى ووائل جسار وعاصى الحلانى واصالة وجنات ومدحت صالح وعلى الحجار وعدد كبير من المطربين.

يذكر أن الدورة الـ30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية تتواصل لمدة 15 يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية)، محافظة البحيرة في أوبرا دمنهور ومحافظة الإسكندرية بمكتبة الإسكندرية التي تستضيف الحفلات لأول مرة وتضم 33 حفلا غنائيا وموسيقيا، بمشاركة كوكبة من الفنانين من 10 دول عربية، هى: مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان.