شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسي: مكياج الوحمة فى "حتة من القمر" يستغرق ساعة ونص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة لقاء الخميسي، خلال لقائها الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" على شاشة on، إن مكياج شكل الوحمة في حدوتة "حتة من القمر" من مسلسل "زي القمر" كان يستغرق ساعة ونص وكان صعبا جدا.



حدوتة حتة من القمر



عسكر في المعسكر



لقاء الخميسى



لقاء الخميسي



لميس الحديدي

ووجهت لقاء الخميسي رسالة إلى كل بنت وأم أن تحب نفسها كما هي لأن وقتها الجميع سيحبها، يجب على المرأة أن تتقبل نفسها حتى تستعيد حياتها.

وتقدم الفنانة لقاء الخميسي في حكاية "حتة من القمر"، معاناة شابة لديها "وحمة" كبيرة في وجهها، وما تتعرض له من مضايقات وتنمر والحكاية " ضمن أحداث مسلسل "زى القمر"، بطولة كل من: الفنانة لقاء الخميسى ومحمد العمروسى، وتقدم لقاء الخميسي في الحدوتة معاناة شابة لديها "وحمة" كبيرة في وجهها، وما تتعرض له من مضايقات وتنمر، وحكاية "حتة من القمر" من بطولة لقاء الخميسي وعايدة رياض ومحمد العمروسي وجيلان علاء، ومن تأليف ميرنا الفقي، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

وشاركت الفنانة لقاء الخميسي أيضا، فى بطولة مسلسل "أجازة مفتوحة" من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، من بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وملك قورة، وغيرهم.