شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسي: تعرضت للتنمر وذهبت لطبيبة نفسية وبعتبر نفسى ست قوية بس هشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة لقاء الخميسي خلال لقائها الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" على شاشة on، إنها تتعرض للتنمر طوال الوقت، وشعرت أنها "اتهزت"، مشيرة إلى أنه "يجب أن نحب أنفسنا علشان الناس تقدر تحبنا".

وأوضحت أن التنمر التي مرت به هزها وجلست في المنزل 3 سنوات هي الأسوأ في حياتها، ولكنها قررت أن ترفض التنمر وتذهب إلى طبيبة نفسية، لمدة 4 شهور ساعدتها كثيرا، لأنها اكتشفت أنها تخزن أشياء كثيرة داخلها إلى أن وصلت للاكتئاب.



لقاء الخميسي وقالت لقاء إنها ست قوية ولكنها هشة، مؤكدة أنها تربت خارج مصر وواجهت أصنافا كثيرة من البشر. وأوضحت لقاء أن أي شيء يتعرض له زوجها محمد عبد المنصف بسببها تشعر بالوجع لأنها تعتبره روحها وحبيبها وقلبها ولا تقبل أبدا الحديث عن والدها أو زوجها أو أخوها أو ابنها بشكل سيئ.



لميس الحديدي

وأوضحت لقاء أن فيديو رقصها سالسا تسبب لها فى مشكلة كبيرة بينها وبين زوجها وصلت للطلاق بسبب تعليقات السوشيال ميديا، مضيفة أنها كانت "متخشبة" لأنها لم تتدرب على السالسا منذ 8 سنوات، لكنها سبق وأن رقصت خلال دورها في مسلسل الزوجة الرابعة وتعرضت لمشاكل أيضا.

وتقدم الفنانة لقاء الخميسي في حكاية "حتة من القمر"، معاناة شابة لديها "وحمة" كبيرة في وجهها، وما تتعرض له من مضايقات وتنمر والحكاية " ضمن أحداث مسلسل "زى القمر"، بطولة كل من: الفنانة لقاء الخميسى ومحمد العمروسى، وتقدم لقاء الخميسي في الحدوتة معاناة شابة لديها "وحمة" كبيرة في وجهها، وما تتعرض له من مضايقات وتنمر، وحكاية "حتة من القمر" من بطولة لقاء الخميسي وعايدة رياض ومحمد العمروسي وجيلان علاء، ومن تأليف ميرنا الفقي، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

وشاركت الفنانة لقاء الخميسي أيضا، فى بطولة مسلسل "أجازة مفتوحة" من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، من بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وملك قورة، وغيرهم.