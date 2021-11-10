شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسي: "حتة من القمر" كان متعب نفسيا ومش عيب الراجل يساعد فى البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة لقاء الخميسي، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" على شاشة on، إن دورها في حدوتة "حتة من القمر" من مسلسل "زي القمر"، كان متعب نفسيا، وأخذت من طاقتها، وتعتبره من أصعب أدوارها.

وأضافت لقاء أن المرأة المصرية من أهم الستات في العالم، وتقوم بدور مهم جدا وتتحمل المسئولية وتتحمل ضغطا مرعبا في أنها تحقق ذاتها وتحافظ على أسرتها، مؤكدة: "مش عيب إن الراجل يساعد في البيت".



لقاء الخميسي



لميس الحديدي

وأشارت لقاء الخميسي إلى أن فترة تفشي فيروس كورونا قربتها أكثر من زوجها وأولادها، لأنهم جلسوا سويا لمدة سنة كاملة كانت من أجمل سنين عمرها، لأنها أعادت اكتشاف أبنائها فيها من جديد، وكانت فرصة لتكون إلى جوار زوجها.

وغنت لقاء في الحلقة أغنية "مغرم"، وأشارت إلى أنها تحب الغناء على المسرح، وأن لديها أغنية سنجل ستقوم بطرحها قريبا، مؤكدة أن أحلى شيء في حياتها هى الموسيقى، موضحة أنها تحب سماع أغانى فيروز وجوليا بطرس ومروان خوري.

وعن العمل مع الفنانة القديرة سميحة أيوب قالت لقاء إنها فنانة ملتزمة وتعتبرها أيقونة وتعلمت منها أشياء كثيرة.

وتقدم الفنانة لقاء الخميسي في حكاية "حتة من القمر"، معاناة شابة لديها "وحمة" كبيرة في وجهها، وما تتعرض له من مضايقات وتنمر والحكاية " ضمن أحداث مسلسل "زى القمر"، بطولة كل من: الفنانة لقاء الخميسى ومحمد العمروسى، وتقدم لقاء الخميسي في الحدوتة معاناة شابة لديها "وحمة" كبيرة في وجهها، وما تتعرض له من مضايقات وتنمر، وحكاية "حتة من القمر" من بطولة لقاء الخميسي وعايدة رياض ومحمد العمروسي وجيلان علاء، ومن تأليف ميرنا الفقي، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

وشاركت الفنانة لقاء الخميسي أيضا، فى بطولة مسلسل "أجازة مفتوحة" من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، من بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وملك قورة، وغيرهم.