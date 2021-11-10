لقاء الخميسي: "كنت هطلق بسبب فيديو برقص فيه سالسا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الفنانة لقاء الخميسي إن زوجها حارس المرمى محمد عبدالمنصف كاد أن يطلقها بسبب مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص مع مدربها رقصة الـ "سالسا".

وكشفت "لقاء" في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، أنها نشرت الفيديو عبر إنستجرام، وهو ما تسبب في مشكلة كبيرة بينها وبين زوجها.

وتابعت: "هو عنده ثقة كاملة فيا، لكنه اتضايق وكان فيه مشكلة كبيرة رغم إن أنا برقص سالسا من سنين، ولما نشرت الفيديو قامت الدنيا وكان عامل مشكلة جامدة جدا واتضايق إن أنا شيرت الفيديو".

وأوضحت أنه كان يرفض رقصها في مسلسل "الزوجة الرابعة" وحدثت مشكلة بينهما وقت عرض المسلسل آنذاك.

يذكر أن لقاء الخميسي قدمت خلال الفترة الماضية عددا من الأعمال التي عرضت على الشاشة وحققت نجاحا كبيرا، وهي مسلسل "إجازة مفتوحة" بطولة شريف منير، وحكاية "حتة من القمر" ضمن حكايات مسلسل "زي القمر".