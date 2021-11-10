بالصور| جمهور الأوبرا يحتفل بعيد ميلاد عمر خيرت.. والأخير: "هبقى 32 سنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتفل جمهور دار الأوبرا المصرية، ومهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين بعيد ميلاد الموسيقار الكبير عمر خيرت، في الحفل الذي أحياه مساء أمس الثلاثاء على مسرح النافورة.

وهنأت إحدى الحضور خيرت بعيد ميلاده، ليرد عليها "أخيرا هيبقى عندي 32 سنة"، وعقب انتهاء الحفل وقف الجمهور ليوجه التحية له ويغني له أغنية عيد الميلاد وسط سعادة خيرت وتعبيره عن امتنانه بتوزيع القبلات.

وكان الجمهور تفاعل مع موسيقى عمر خيرت، كما حرص الأخير على تهدئة صوت الموسيقى في بعض المقطوعات التي يحفظ الجمهور كلماتها، مثل "عارفة"، ليلعبوا دور المطرب.

رفع الحفل لافتة كامل العدد، وقدم خيرت عدة مقطوعات موسيقية من أشهر أعماله، إذ تضمن البرنامج افتتاحية مصرية، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، هي دي الحياة، في هويد الليل، مسألة مبدأ، تيمة حب، زي الهوى، فيها حاجة حلوة، قضية عم أحمد، 100 سنة سينما، البخيل وأنا.

ونزولا على رغبة الحضور أعاد خيرت عزف موسيقى الخواجة عبدالقادر "والله ما طلعت شمس ولا غربت"، وسط تصفيق حار وهتاف الجمهور.

وقال خيرت في كلمة له بالحفل "منورين الاوبرا بشكر وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ورئيس الاوبرا والاستاذة جيهان مرسي المسؤولة عن المهرجان، وبنحييها على مجهودها وبنرحب بكل الوطن العربي المشاركين، وتحية للقوات المسلحة وقوات الشرطة".