أحمد السقا ينعى الفنان أحمد خليل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الفنان أحمد السقا، الفنان أحمد خليل، الذي رحل اليوم متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

ونشر السقا صورة الراحل أحمد خليل، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "البقاء لله وفاة الفنان الكبير أحمد خليل رحمة الله عليه".

الفنان القدير أحمد خليل من مواليد الدقهلية 1941، ظهرت ميوله الفنية مبكرة حتى التحق بفريق التمثيل بالمدرسة، ثم بالمعهد العالي للتمثيل قسم إخراج، تخرج عام 1965، عين معيدًا بالمعهد والتحق بمسرح الجيب، بعدها قدم ثلاثة أفلام، ثم سافر عام 1974 للعمل بالخليج واشتهر هناك، عاد إلى العمل الدرامي المصري وقدم قرابة 300 عملا فنيا ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.

وعانى الفنان القدير أحمد خليل، من الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل أحمد خليل، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب ظهر اليوم الثلاثاء.

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد خليل حكاية "حكايتي مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" بطولة النجوم: ميرفت أمين، أحمد خليل، أشرف زكي، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، هايدي رفعت، أحمد والي، رحاب عرفة، نوال سمير، شاهيستا سعد، ياسمين رحمي، رضوى جودة، ومارتينا عادل وغيرهم، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.