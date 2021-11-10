مايا دياب تعلق على قضية منصور لبكي: “عار على الدين من اصله”

كتب امير فتحي في الأربعاء 10 نوفمبر 2021 12:52 صباحاً - علقت الفنانة اللبنانية مايا دياب على قضية الكاهن اللبناني منصور لبكي الذي قضت محكمة فرنسية بسجنه 15 عاما وإدراج اسمه في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية.

وكتبت مايا دياب عبر سلسلة تغريدات على حسابها على تويتر: “دود الخل منه وفيه #منصور_لبكي عار على الدين من اصله متل كتيييير اساقفة غيره يختبئون وراء هالقبة البيضاء بذريعة الله ويسوع.. الاعدام لك ولكثير غيرك ولمن يحميك”.

وتابعت “(فالمتستّر على مغتصب هو مغتصب) فأنت قاتل الطفولة وقاتل الدين ويسمحولي الهيئات الناظمة لحقوق الانسان..فهنا المعني منصور او غيره ليس بانسان كي يستحقّ حقوقه..”

وكان قد حكم على لبكي بتهمتي اغتصاب وتهمة اعتداء جنسي على ثلاث قاصرات، يعتقد أنها وقعت في بلدة دوفر لا ديليفراند الفرنسية، حيث أدار ميتماً بين عامي 1990 و1998، وفي باريس.

كما أن لبكي مدان أيضاً في الفاتيكان، حيث أصدر مجمع عقيدة الإيمان حكماً عليه بالاعتداء الجنسي على ثلاث قاصرات عام 2012، وثُبّت الحكم بالاستئناف عام 2013.