شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسي لـ لميس الحديدى: أمى عراقية آشورية وجدى مكتشف سعاد حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة لقاء الخميسي، خلال لقائها لميس الحديدي ببرنامج كلمة أخيرة على شاشة on، إن والدتها عراقية آشورية من قرية بيروزاوا، وإن جدها هو المؤلف والشاعر والمخرج والملحن عبد الرحمن الخميسي والذي اكتشف سعاد حسني.

وأضافت لقاء الخميسي أنها كلما كبرت تغير داخلها الكثير من الأشياء بدخولها مرحلة من مراحل النضج والثقل الإنساني، وأشارت لقاء إلى أنها غير محظوظة ولكنها مجتهدة، وتحب التمثيل من صغرها.

من ناحية أخرى، تقدم الفنانة لقاء الخميسي في حكاية "حتة من القمر"، معاناة شابة لديها "وحمة" كبيرة في وجهها، وما تتعرض له من مضايقات وتنمر والحكاية " ضمن أحداث مسلسل "زى القمر"، بطولة كل من: الفنانة لقاء الخميسى ومحمد العمروسى، وتقدم لقاء الخميسي في الحدوتة معاناة شابة لديها "وحمة" كبيرة في وجهها، وما تتعرض له من مضايقات وتنمر، وحكاية "حتة من القمر" من بطولة لقاء الخميسي وعايدة رياض ومحمد العمروسي وجيلان علاء، ومن تأليف ميرنا الفقي، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

وشاركت الفنانة لقاء الخميسي أيضا، فى بطولة مسلسل "أجازة مفتوحة" من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، من بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وملك قورة، وغيرهم.