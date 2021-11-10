شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مليون دولار في 9 أيام لـ فيلم Last Night in Soho الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الدراما والإثارة الجديد Last Night in Soho، إيرادات وصلت إلى 12 مليون و 811 ألف دولار منذ طرحه يوم 29 أكتوبر الماضي بـ دور العرض المختلفة حول العالم.

وانقسمت إيرادات فيلم Last Night in Soho بين 7 ملايين و 638 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و 5 مليون و 173 ألف دولاربـ دور العرض حول العالم.

ودار فيلم Last Night in Soho مع انتقال عارضة أزياء شابة إلى لندن، تدعى Eloise، مهووسة بكل شيء في الستينيات بالإضافة إلى أن لديها حاسة سادسة غريبة، بطريقة ما هي قادرة على تكوين علاقة غريبة عبر الزمن مع ساندي (أنيا تايلور جوي)، وهي شابة مبهرة تحلم بأن تصبح نجمة.

بينما تختفي Eloise بشكل أعمق في وقت غريب، وتنمو علاقتها بساندي، يبدأ كل شيء في الانهيار، بأكثر الطرق سريالية ممكنة.

فيلم الرعب Last Night in Soho من بطولة أنيا تايلور جوي، جيسي مي لي، مات سميث، ديانا ريج، توماسين ماكنزي، تيرينس ستامب، ليزا ماكجريليس، جيمس فيلبس، أوليفر فيلبس، ريتا توشنجهام، ومن إخراج المخرج إدجار رايت، الذى شارك في الكتابة مع كريستي ويلسون كيرنز.