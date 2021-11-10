شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دي كابريو يدعو للتعاون لتحقيق أهداف قمة المناخ: خطوة مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمي ليوناردو دي كابريو، المهتم بشئون المناخ والطبيعة، على دعم خطوات قمة المناخ كوب 26، المقام فعالياته في مدينة جلاسكو الإنجليزية، حيث نشر صورة للغابات عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام.

وكتب دي كابريو الحائز على جائزة الأوسكار: "ستتطلب حماية 30 في المائة من الكوكب في أهم الأماكن للتنوع البيولوجي والمناخ بحلول عام 2030 قدرًا أكبر من الطموح والابتكار والتعاون بين الحكومات والشركات والمجتمع المدني والمجتمعات الأصلية والمحلية"، مضيفا: "يعد البيان الجديد الصادر في كوب 26الأسبوع الماضي بشأن تعزيز الدعم لحقوق السكان الأصليين والمجتمعات المحلية والوصاية على الغابات خطوة في الاتجاه الصحيح".

وتابع دي كابريو في منشوره: "هذا الالتزام المشترك بين القطاعين العام والخاص خطوة مهمة نحو زيادة الدعم للأولويات التي تحددها الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية بنفسها، ولتأمين أو تعزيز حقوق الحيازة العرفية، بوصفهم حراسًا لبعض الغابات الأكثر سلامة وازدهارًا في العالم".