شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى ناعية الفنان أحمد خليل: أب هايل وزوج محترم وعلى خلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة ليلى علوي، الفنان الكبير أحمد خليل، الذى وافته المنية اليوم عن عمر 80 عاما، قائلة: "أب هايل وزوج محترم وإنسان على خلق ومن الأقلة اللى عندهم احترام وتأثير وذوق وأمين وربنا يجعل مثواه الجنة".

أضافت ليلى علوى، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أن الفنان الراحل كان شخصية عظيمة ومؤدي للشخصية بطبيعة ومصداقية، متابعه: "أنا عملت معاه عمل واحد وهو من أهم أعمالى وكان مسلسل حديث الصباح والمساء، وتعرفت عليه في هذا المسلسل وكان نعم المعرفة، وقد إيه قدرت هذا الانسان وحبيته وقد إيه استمتعت بالعمل معاه".

وتوفى الفنان أحمد خليل صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر 80 عاما متأثر بإصابته بفيروس كورونا، حيث أصيب فى الأيام الأخيرة من تصوير حكاية "حكايتى مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" الذى يعرض على قناة dmc، وتم نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية حتى توفى هناك.

ويُعرض حالياً للفنان الراحل أحمد خليل حكاية "حكايتي مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" في موسمه الثاني، بطولة ميرفت أمين، وأشرف زكي، هايدى رفعت، أحمد جمال سعيد، رحاب عرفة، شاهيستا سعد، عصام السقا، أحمد والى، رضوى جودة، ياسمين رحمى، وعدد من النجوم، من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وتناقش مشكلة التراكمات بين الأزواج، وحدوث الطلاق بين الزوجين بعد 30 سنة من الزواج.