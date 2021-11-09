زوجته ممثلة شهيرة وأول أعماله “صعيدي في الجامعة الأمريكية”.. من هو الفنان الراحل أحمد عبدالحي؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 11:57 مساءً - فجع الوسط الفني يوم السبت الماضي، بوفاة الممثل أحمد عبد الحي، حيث كان يخضع لعملية جراحية، وتم إعلان وفاته من خلال نقابة المهن التمثيلية؛ التي وضحت أن وفاته جاءت قبل أن يجري عملية جراحية إثر إصابته بقطع في الشريان التاجي بشكل مفاجئ، مما تسبب في رفع مستوى الضغط في دمه فنقل إلى معهد ناصر على الفور غير أنه فارق الحياة قبل إتمام العملية.

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل، في نفس اليوم بعد صلاة العصر في مسجد مستشفى معهد ناصر، حيث دفن في مقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر، بينما تتلقى الأسرة العزاء اليوم الثلاثاء، بمسجد جمعية التقوى في الدقي.

من هو أحمد عبد الحي؟

أحمد عبد الحي هو ممثل مصري، حصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة، ثم التحق بكلية الآداب جامعة حلوان لدراسة المسرح، وخلال تلك الفترة قدم عدداً من الأعمال المسرحية حتى خطا أولى خطواته تجاه الإحتراف.

آخر ظهور للفنان الراحل «أحمد عبد الحي»

ويعتبر الفنان الراحل من الوجوه الفنية البارزة في السينما والدراما حيث شارك على مدار مشواره الفني في مجموعة كبيرة من الأعمال، كانت البداية من فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية” عام 1998، حيث أدى شخصية شقيق الفنانة أميرة فتحي ضمن الأحداث،

وبعد ذلك قدم دور “لولة” في فيلم “أرض الخوف” للمخرج داود عبد السيد، أمام النجم الراحل أحمد زكي وخلال تلك الفترة شارك في عدد من الأعمال منها “بالشمع الأحمر”، “الجماعة”، “موجة حارة” و”بدون ذكر أسماء”، كما شارك في عدد من الأعمال المسرحية منها “ماكبث” “وتحب تشوف مأساة بالطبع لا” للمخرج خالد جلال، بالإضافة إلى “مشاجرة رباعية” إخراج هاني عبد المعتمد.

زوجة أحمد عبد الحى

زوجة الفنان الراحل هي الممثلة المصرية سلوى عزب، التي شاركت في العديد من الأدوار التي رغم كونها أدوار بسيطه وثانوية إلا أنها استطاعت أن تلفت الأنظار إليها لبراعتها وقدرتها العالية على التمثيل.

الممثلة «سلوى العزب»

الفنانة سلوى العزب هي ممثلة مصرية والتي تركت بصمة واضحة عند المشاهد سواء المصري أو العربي بأجوارها المختلفة كما أسلفنا، وكان أحد أبرز هذه الأدوار ذلك الذي قدمته في مسلسل “حكاية بنت اسمها ذات” الذي تم عرضه في عام 2013 والذي كان محور اهتمام الجميع أثناء عرضه لجمال إخراجه على يدي المخرجة كاملة أبو ذكري والمخرج خيري بشارة، ونصه المكتوب بحرفية على يدي الكاتب المصري المبدع صنع الله ابراهيم.

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