هذه الفنانة من أشهر فنانات الإغراء في مصر.. لن تتخيلوا من تكون بعد عمليات التجميل – شاهدوا من هي؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 11:57 مساءً - إنها الفنانة المصرية “وفاء عامر” التي فاجأت جمهورها بنشرها صورة حديثة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» لها، ظهرت فيها بمـلامح مخـتلفة تمامًا، وأرفقتها بالتعليق قائلة : “مساء الورد”.

عدد كبير من جمهور الفنانة المصرية أكدوا أنهم لم يتعرفوا عليها في البداية، حيث شــكك البعض في خضوعها لعمليات تجميل، بينما رأى البعض أن المكياج الكــثيف هو السبب، واستخدامها لفلتر أثناء التصوير كان له عامل في تغير ملامح وجهها.

وظهرت وفاء عامر في الصورة بإطلالة جذابة، من منزلها، مرتدية توب أبيض أنيق واعتمدت علي مكياج ناعم أبرز جمالها، كما أرتدت نظارة طبية، مما أثار اعجاب متابعيها.

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يُذكر ان اخر اعمال وفاء عامر حكاية «إن كبر ابنك»، ضمن الموسم الثاني من «مسلسل زى القمر»، نجاحًا كبيرًا، وهى من بطولة الفنانة وفاء عامر، ومن تأليف حسن صالح وإخراج معتز حسام.

وتناقش القصة قضية إجتماعية يعانى منها المجتمع المصرى، وهى فكرة زواج الأمهات، موضحًا أن الأحداث عن مشاعر الشاب العشرينى حال زواج والدته من رجل آخر بعد انفصالها عن والده، وأن هذا التصرف للأم غالبًا ما يقابله أى ابن كبر وأصبح شابًا بالرفض.

قالت الفنانة وفاء عامر، إنها معجبة بمسلسلي “إلا أنا” و”زي القمر” لتناولهم قضية السيدات الأرامل والمطلقات الذين يعيشون مع أبنائهم فقط طيلة حياتهم بدون رجل أخر.

وأضافت وفاء عامر خلال مداخلة هاتفية في برنامج ” حضرة المواطن ” المذاع علي قناه ” الحدث اليوم “، أن الأم بعد تربية أبنائها يتركوها وتعيش بعد ذلك وحيدة حتي اذا قام أبناؤها بالاطمئنان عليها تفتقدهم، مؤكدة أن المرآه تحتاج إلى صحبة.

وتابعت: أن تناول هذه القضية يمكن إن ترقق قلب الأبناء علي أمهاتهم خصوصا إنها انفصلت عن والدهم ولم تتزوج من اجل إن توفر لهم حياه كريمة.

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