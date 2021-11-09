فيديو نادر لـ نانسي عجرم بعمر 13 سنة.. لن تصدق كيف كان شكلها – شاهدها الآن!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 11:57 مساءً - تداولت عدة حسابات نشطة معنية بأخبار الفنانين علي مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو نادر شهد ظهور الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في عمر الـ13 عاما، حيث كانت تتحدث عن الفن وتأثيره على دراستها.

وأكدت نانسي عجرم خلال مقطع الفيديو المتداول أن مشاركتها بالحفلات الغنائية لا يؤثر إطلاقًا على دراستها فكل شيء تخصص له الوقت المناسب وكلما عملت بالفن أكثر كلما زاد شغفها نحو الدراسة أكثر.

وأشارت نانسي عجرم إلى أن زملائها في المدرسة لا يعلقون على عملها بالفن وأن أساتذتها يشجعونها لأنها تغني بالمدرسة أحيانا.

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في سياقٍ آخر، ردت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، لأول مرة، على أنباء طلاقها من زوجها طبيب الأسنان الشهير «فادي الهاشم»، والتي لاقت ‏تداولًا كبيرًا على مواقع التواصل الإجتماعي في شهر أكتوبر الماضي.‏

واكتفت النجمة نانسي عجرم بالتصريح للصحفيين أن “الإشاعات موجودة دائما في حياتنا”، وذلك على هامش حضورها حفل “كلاي ماكس” لتكريمها في العاصمة المصرية القاهرة، بحسب موقع “ET بالعربي“.

وكان الصحفي اللبناني إيلي باسيل هو أول من ألمح إلى طلاق نانسي عجرم من زوجها فادي الهاشم عبر حسابه على موقع التغريدات “تويتر“، وذلك بنشره صورة هما وكتب معها كلاما عن الفراق واللوم والعتاب.

وبعد انتشار الشائعة، خرج زوج نانسي عجرم لينفي تلك الأنباء، ويؤكد أنها “أمانة”، وأنه لم يكن على علم بتلك الأقاويل.

بينما فسر مدير أعمال نانسي عجرم، جيجي لامارا، أن سبب ملاحقة الشائعات لها هو رغبة مطلقيها في تشتيت الجمهور عن أغانيها وفنها، كما أنه وصف تلك الشائعات أنها مغرضة و”دون طعم”. ويستمر زواج نانسي عجرم وفادي الهاشم منذ 13 عاما، وأثمر عن 3 فتيات هن:( إيلا، وميلا، وليا).

من ناحية أخرى، تستعد نانسي عجرم لطرح أحدث أغانيها المصورة “150”، من ألبومها الغنائي الجديد “نانسي 10″، والتي طرحت إعلانها الدعائي عبر حساباتها على “السوشيال ميديا“.

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