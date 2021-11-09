شكرا لقرائتكم خبر عن إدريس إلبا وابنته يشاركان فى قمة المناخ برفقة الناشطة الأوغندية فانيسا ناكاتى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم العالمي إدريس إلبا، متابعيه وجمهوره بصورة من مشاركته في قمة المناخ، التي تستضيفها مدينة جلاسكو الإنجليزية، حيث نشر عبر حسابه الشخص بموقع إنستجرام، صورة تجمعه مع ابنته والناشطة الأوغندية فانيسا ناكاتي.

وكتب إلبا على البوست الذى نشره: "سعدت أنا وساب بلقاء الناشطة الموهوبة في مجال تغير المناخ فانيسا ناكاتي، في كوب 26، خلال عطلة نهاية الأسبوع"، وسرعان ما نشرت ابنته نفس الصورة عبر حسابها الشخصي لمساندة ناكاتي.

وكتبت ابنه إلبا: "يشرفني أن أقف هنا مع فانيسا ناكاتي، إذا كنت لا تعرف من هي، فانيسا ناشطة أوغندية في مجال العدالة المناخية وفي سن الرابعة والعشرين فقط أسست مبادرات من أجل مستقبل أفريقيا، وشاركت في المنتديات والمؤتمرات حول العالم، وقادت وبدأت مبادرات الطاقة المتجددة وهي صوت مهم للأفارقة في جميع أنحاء العالم، حيث يتأثر سكان الجنوب بشكل بتغير المناخ في الوقت الحالي، ومن المهم أن ندعم أصواتًا مثل أصوات فانيسا".