شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تعود للنكد ومعاناة الزوجات فى مسلسلها الرمضانى "أحوال شخصية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود النجمة نيللى كريم فى موسم دراما رمضان المقبل لعام 2022 للنكد مرة أخرى ومعاناة الزوجات فى مسلسلها الجديد الذى يحمل عنوان مبدئى "أحوال شخصية"، سوف يتم تغييره بعد الاستقرار على أبطاله، وينتمى المسلسل لنوعية الدراما الإجتماعية ومعاناة المرأة، والمسلسل تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.

وبدأ صناع العمل فى التحضيرات الأولية والمبدئية مع رسم الشخصيات الرئيسية للمسلسل استعداداً لانطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة، ويلتقى المخرج ماندو العدل مع نيللى كريم للمرة الثانية في الدراما، بعدما قدما سويًا مسلسل "لأعلى سعر" الذى لاقى نجاحًا كبيرًا وعرض عام 2017، وشارك في بطولته زينة، أحمد فهمى، نبيل الحلفاوى، سارة سلامة، وأخرون، تأليف مدحت العدل.



صناع مسلسل أحوال شخصية