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شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تعود للنكد ومعاناة الزوجات فى مسلسلها الرمضانى "أحوال شخصية" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعود النجمة نيللى كريم فى موسم دراما رمضان المقبل لعام 2022 للنكد مرة أخرى ومعاناة الزوجات فى مسلسلها الجديد الذى يحمل عنوان مبدئى "أحوال شخصية"، سوف يتم تغييره بعد الاستقرار على أبطاله، وينتمى المسلسل لنوعية الدراما الإجتماعية ومعاناة المرأة، والمسلسل تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.
وبدأ صناع العمل فى التحضيرات الأولية والمبدئية مع رسم الشخصيات الرئيسية للمسلسل استعداداً لانطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة، ويلتقى المخرج ماندو العدل مع نيللى كريم للمرة الثانية في الدراما، بعدما قدما سويًا مسلسل "لأعلى سعر" الذى لاقى نجاحًا كبيرًا وعرض عام 2017، وشارك في بطولته زينة، أحمد فهمى، نبيل الحلفاوى، سارة سلامة، وأخرون، تأليف مدحت العدل.
صناع مسلسل أحوال شخصية
وتعد تجربة الكتابة الدرامية لإبراهيم عيسى هي التجربة الأولى على شاشة التليفزيون، حيث سبق وقدماعدة تجارب تأليفية في السينما وهم صاحب المقام بطولة آسر ياسين ويسرا، الضيف بطولة النجم خالد الصاوى وجميلة عوض، مولانا للنجم عمرو سعد، وأخرهم فيلم بعنوان "شكوكو" بطولة النجم الشاب كريم محمود عبد العزيز.
وفى سياق آخر، تواصل نيللى كريم تصوير مسلسلها "جسر" مع النجم عمرو سعد، وهو من نوعية مسلسلات الـ10 حلقات، ويشارك في بطولته كل من ، خالد كمال وسارة الشامي ومها نصار، وتدور أحداث العمل في إطار الفانتازيا، حول ما وصل إليه البشر بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض، من إخراج بيتر ميمى.