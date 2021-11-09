شكرا لقرائتكم خبر عن حضور قوي للسينما العربية بمهرجان البحر الأحمر في دورته الافتتاحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان البحر الأحمر بالسعودية خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان اليوم الثلاثاء، عن حضور قوي للسينما العربية على السجادة الحمراء، بداية مع فيلم "الحارة" وهو أول عمل روائي طويل من المخرج الأردني باسل غندور، وتدور أحداثه في أزقة حي جبل النظيف شرقي عمّان، حيث تتفشى الشائعات والعنف، ويُخفي زوار الحارة أسراراً غامضة.



غدوة

يلي ذلك "دفاتر مايا" وهو عمل مشترك من جوانا حاجي توما وخليل جريج، يستوحي أحداثه من مذكرات حقيقية قامت جوانا بكتابتها وإرسالها إلى صديقتها التي هاجرت إلى باريس هرباً من الحرب الأهلية في لبنان.

"علّي صوتك“

وتواصل السينما العربية حضورها على السجادة الحمراء بالعرض الافتتاحي لفيلم المخرج المغربي الحاصل على جوائز نبيل عيّوش.

يروي فيلم "علّي صوتك“ قصة أنس، وهو مغني راب سابق تم تعيينه للعمل في مركز ثقافي في الدار البيضاء، حيث يلتقي بمجموعة من الشباب الموهوبين في الموسيقى والغناء، ويساعدهم على تحرير أنفسهم من قيود التقاليد والتعصّب الديني، من أجل التعبير عن أنفسهم ومواهبهم. يلي العرض حفل خاص يحييه خمسة من مواهب الراب التي شاركت في الفيلم.



بنات عبد الرحمن

كما تستضيف السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أول تجربة إخراجية للنجم التونسي ضافر العابدين في فيلم "غُدوة" الذي يصوّر العلاقة بين أب وابنه حين تنعكس الأدوار بينهما.

ويقدّم المخرج الأردني زيد أبو حمدان أول تجربة إخراجية في مجال الأفلام الطويلة بعد أن نالت أفلامه القصيرة العديد من الجوائز، في "بنات عبد الرحمن" يروي قصة أخوات يجتمعن بعد أن فرقتهن الحياة، ولكن هذه المرة للبحث عن والدهن الذي اختفى فجأة.

وتشهد السجادة الحمراء عرضاً افتتاحياً من برنامج "جيل جديد" بفيلم "بيل" للمخرج الياباني المرشح لجائزة الأوسكار مامورو هوسادا، الذي يروي قصة فتاة خجولة تعيش حياة بسيطة، وتدخل عالماً افتراضياً رقمياً، تتقمص فيه شخصية جديدة لمغنية مشهورة يعشقها الجميع.

ومن "روائع العالم" تشهد السجادة الحمراء العرض الافتتاحي لفيلم "إنيو"، وهو وثائقي من المخرج والكاتب والممثل الحاصل على عدة جوائز من الأوسكار إلى البافتا جيوسبي تورناتوري.

الفيلم هو عن حياة الملحن والمايسترو الراحل إنيو موريكوني، والذي يعتبر من أهم الموسيقيين في القرن العشرين.

وبالإضافة إلى العروض الافتتاحية، سيقوم المهرجان بتنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية، بما فيها من حفلات موسيقية، وعروض سينمائية في الهواء الطلق، منها حفلة موسيقية تحييها فرقة واي آر ميوزيك السعودية، وحفل موسيقي للاحتفاء بالعصر الذهبي للسينما المصرية مع ريما خشيش وفرقتها.

كما تضمّ حفلات البحر الأحمر مغنو الراب المغربيون المشاركون في فيلم "علّي صوتك"، والفرقة المصاحبة لعرض الفيلم الوثائقي "رؤوسهم خضراء وأيديهم زرقاء".