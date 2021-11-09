شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عرفة مخرجاً مسرحياً لأول مرة .. يخوض التجربة بمسرحية "في نص الليل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم المخرج عمرو عرفة تجربة مسرحية جديدة يخوض به الإخراج المسرحي للمرة الأولى خلال مسرحية جديدة بعنوان "في نص الليل" المقرر عرضها في موسم الرياض خلال شهر ديسمبر المقبل، وهى تأليف أيمن بهجت قمر وبطولة غادة عادل، حسن الرداد، محمد عبد الرحمن (توتا)، ريم مصطفى، ويستعد لبدء البروفات خلال الأيام المقبلة.



عمرو عرفة

وتسجل مسرحية "في نص الليل" تعاوناً جديداً يجمع بين المخرج عمرو عرفة والنجمة غادة عادل، بعدما قدما سوياً أفلام "جعلتنى مجرماً" للنجم أحمد حلمى عام 2006، و"ابن القنصل" للنجم أحمد السقا عام 2010، ويتعاونان حاليا في فيلم "أهل الكهف" الذى قارب على الانتهاء من تصويره، إضافة إلى مسلسل "سرايا عابدين" عام 2014.



غادة عادل

وفى سياق آخر تعاقد المخرج عمرو عرفة على مسلسل "أحلام سعيدة" تأليف هالة خليل وبطولة يسرا، وغادة عادل وإنتاج جمال العدل والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث يجمع عرفة النجمتين يسرا وغادة عادل للمرة الثانية في الدراما بعد مسلسل "سرايا عابدين" الذى تم عرضه عام 2014 وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب.



حسن الرداد

وينتظر المخرج عمرو عرفة استئناف تصوير فيلم "أهل الكهف" بعد فترة من التوقف، حيث يتبقى له عدد من المشاهد وينتهى من العمل نهائياً تمهيداً لطرحه بدور العرض، وهو من بطولة كل من خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح "تايسون" ومحمود حميدة ومحمد فراج وأحمد عيد وريم مصطفى وخالد الصاوي ومصطفى فهمي وبيومي فؤاد وأحمد فواد سليم وصبري فواز وهاجر أحمد، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة وإنتاج وليد منصور.



محمد عبد الرحمن

وأحيا عمرو عرفة، الذكرى الثانية لوفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكى، أول أمس الأحد، حيث توفى يوم 7 نوفمبر 2019، متأثرا بهبوط حاد فى الدورة الدموية عن عمر يناهز 35 عاما، طالبا الدعاء له بالرحمة والمغفرة، وكتب على حسابه بموقع تويتر، قائلا: "الله يرحمك يا هيثم ويرحم والديك وكل أسرتك، الذكرى السنوية اليوم ادعوا لهم".