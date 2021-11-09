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عمر خيرت يتألق فى حفل مهرجان الموسيقى العربية بعزف أجمل موسيقاه

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القاهرة - سامية سيد - صعد الموسيقار الكبير عمر خيرت على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية في دورته الثلاثين، وقدم عددا من إبداعاته الموسيقية والتي يحبها جمهوره منها مسألة مبدأ و100 سنة، وموسيقى أغنية "فيها حاجة حلوة"، وسط تفاعل كبير مع جميع الحاضرين.

 

 

يذكر أن الدورة الـ30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية تتواصل لمدة 15 يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية)، محافظة البحيرة في أوبرا دمنهور ومحافظة الإسكندرية بمكتبة الإسكندرية التي تستضيف الحفلات لأول مرة وتضم 33 حفلا غنائيا وموسيقيا، بمشاركة كوكبة من الفنانين من 10 دول عربية، هى: مصر، لبنان، المغرب، ، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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