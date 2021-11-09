شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يتألق فى حفل مهرجان الموسيقى العربية بعزف أجمل موسيقاه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعد الموسيقار الكبير عمر خيرت على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية في دورته الثلاثين، وقدم عددا من إبداعاته الموسيقية والتي يحبها جمهوره منها مسألة مبدأ و100 سنة، وموسيقى أغنية "فيها حاجة حلوة"، وسط تفاعل كبير مع جميع الحاضرين.

يذكر أن الدورة الـ30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية تتواصل لمدة 15 يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية)، محافظة البحيرة في أوبرا دمنهور ومحافظة الإسكندرية بمكتبة الإسكندرية التي تستضيف الحفلات لأول مرة وتضم 33 حفلا غنائيا وموسيقيا، بمشاركة كوكبة من الفنانين من 10 دول عربية، هى: مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان.