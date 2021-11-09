شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل Squid Game يعود بموسم ثانٍ فى الطريق.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المؤلف هوانج دونج هيوك، مؤلف المسلسل الكوري Squid Game، عن بدء التحضير للموسم الثاني من المسلسل، بعد النجاح الكبير الذى حققه الموسم الأول الذى عرض منذ أسابيع قليلة عبر المنصة الأمريكية نتفليكس.

وقال دونج هيوك، فى تصريحاته نقلتها صحيفة AP العالمية، "كان هناك الكثير من الضغط، والكثير من الطلب والكثير من الحب للموسم الثاني، لذلك أشعر وكأنك لا يوجد لنا أي خيار، وسيكون هناك موسم ثاني من السلسلة، ونحن فى عملية التخطيط الآن".

ولم تصدر منصة نتفليكس أي تعليق رسمي حتى الآن، وأكدت هيوك، "أن الممثل الرئيسي لي جونغ جاي سيعود كشخصية رئيسية سيونغ جي هون".

وكشف أحد التقارير الأجنبية، عن وصول عدد مشاهدي المسلسل الكوري الشهير Squid Game لـ 142 مليون أسرة من جميع أنحاء العالم، ليحقق شعبية ضخمة للشركة المنتجة وإيرادات بمئات الملايين.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن المنصة الأمريكية، اكتسبت 4.4 مليون مشترك جدد بسبب المسلسل الكوري Squid Game ، فى الربع الأول من العام، ليتخطي كافة التوقعات للمنصة التى كانت تهدف لإضافة 3.5 مشترك فى الربع الأول فقط.