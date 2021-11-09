شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقة الفنان أحمد خليل تروى الساعات الأخيرة بحياته: شعر بآلام فى صدره وذراعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت درية خليل شقيقة الفنان الراحل أحمد خليل، إن شقيقها أصيب بفيروس كورونا أثناء تصوير المسلسل الذي شارك فيه، وكانت "خفيفة" ولكن بشكل مفاجئ شعر بألم في صدره وذراعه، وجرى نقله المستشفى، وبعدما توفاه الله نتيجة ذبحة صدرية وفقاً لما أكدته المستشفى.

وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "خلال إصابته بفيروس كورونا كانت أموره مستقرة، وكنا نراقب الأكسجين، ومعدلاته، وكان يشعر ببعض الإرهاب الطبيعي نتيجة الإصابة".

وقالت: "لم أتمكن من الحديث معه لأنه كان معزولاً بسبب كورونا، لم يستمر طويلاً في المستشفى، مر عليه ساعة أو اثنتان ثم توفاه الله، وكنا نتقابل بشكل يومي، ونتحدث في كل شيء، وكان دائم السؤال إلى أخوته، وكان يصل رحمه ويهمه كل أفراد الأسرة".