شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الأولى لـ Dexter: New Blood تجذب 2.2 مليون مشاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الحلقة الأولى من مسلسل الدراما والغموض Dexter: New Blood، 2.2 مليون مشاهدة، لتتربع الحلقة على عرش أكثر حلقات المسلسل تحقيقاً للمشاهدات فى التاريخ.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة Deadline فإن أولى حلقات المسلسل الشهيرة Dexter: New Blood، جذبت 2.2 مليون مشاهدة خلال أول 48 ساعة من عرضها عبر إحدى المنصة الأمريكية، تنقسم إلى 866 ألف مشاهدة يوم الاحد، بالإضافة إلى 1.303 مليون مشاهدة فى ثانى أيام العمل الدرامي، ليبلغ 2.169 مليونًا.

تدور أحداث مسلسل Dexter: New Blood بعد مرور 10 سنوات على اختفاء "دكستر"، والذى يجسده مايكل سى هول، في إعصار لورا، تحت اسم مستعار في بلدة آيرون ليك الصغيرة في نيويورك، وفي أعقاب الأحداث غيرالمتوقعة في هذا المجتمع المترابط.