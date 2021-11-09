شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق نوال الزغبى يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل تسريب أغنيتها الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مارسيل، شقيق النجمة اللبنانية نوال الزغبى، تعليقا على تسريب جزء من أغنية لها تحمل اسم "نحنا لبعض" كاشفا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن الأغنية تم تسريبها من أحد الاشخاص، بعد أن غنتها نوال في إحدى المناسبات الخاصة وكانت عبارة عن خطوبة من حوالي 4 سنوات، وتفاجأنا بتسريبها، ولم تكن ملك نوال ولا روتانا، مشيرا إلى أنه قام بحذفها من على موقع يوتيوب، ولكن هناك بعض المنصات أخذتها وقامت بتشييرها.

وكانت نوال نشرت تغريدة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنسجرام قالت فيها: "أغنية نقطة انتهى اصلا اسمها (نحنا لبعض) هالأغنية عمرها 4 سنوات انعملت لمناسبة خاصة كيف نزلت وكيف اتسربت ما بعرف".

وشاركت مؤخرا النجمة نوال الزغبى صورة جديدة لها مع ابنها جورج فى ظهور نادر له، وعلقت على الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "صار شاب الله يحمى كل أولاد العالم.. أول مرة جورجي بيقبل يتصوّر"، ولاقت الصور إعجاب عدد كبير من متابعي نوال فور نشرها، وركزت الكثير من التعليقات على الشبه الكبير بينهما.

وكانت الفنانة اللبنانية نوال الزغبى وصفت حفلها الغنائى الذى أحيته فى العاصمة العراقية بغداد، أنه ليلة من العمر ووقفة تاريخية، وقالت: "شكرا العراق شكرا الجمهور العراقى الرائع فعلا أنتم جمهور عكس الطبيعة".

ونشرت نوال صور من حفلها الفنى، عبر حسابها الرسمى بتويتر، وعلقت: "ليلة من العمر ووقفة تاريخية مرسّخة بمسيرتي الفنية شكرا، العراق شكرا الجمهور العراقي الرائع فعلا انتم جمهور عكس الطبيعة".

وطرحت مؤخرا نوال الزغبى أحدث أغانيها على "يوتيوب" والتي تحمل اسم "عكس الطبيعة" من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع شريف قاسم .

وكانت النجمة اللبنانية نوال الزغبي قد كشفت عن اسم ألبومها الجديد والمقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، كما أعلنت فى تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية في موقع "تويتر" عن اسم الألبوم وهو "عكس الطبيعة"، ويتضمن الألبوم 4 أغنيات، من بينها أغنيتان باللهجة المصرية وأغنية باللهجة اللبنانية وأغنية باللهجة الخليجية، تصوّرها جميعها على طريقة الفيديو كليب.

وأحيت النجمة نوال الزغبى مؤخرا حفلا غنائيا بسوريا، ونشرت صورة بوستر الحفل عبر حسابها على إنستجرام، كما أعرب متابعوها عن سعادتهم لذلك الحفل متمنين إقامة حفل غنائى في لبنان أيضًا.