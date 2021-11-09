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شكرا لقرائتكم خبر عن الملامح الأولى لمسرحية كوكب الشرق أم كلثوم فى موسم الرياض.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يحتضن موسم الرياض بنسخته الثانية الذي تستضيفه عدة مناطق فى عاصمة المملكة العربية السعودية، مسرحية السيدة أم كلثوم، كوكب الشرق، لتنضم مع عدد كبير من المسرحيات التى يشهدها موسم الرياض من ضمنها مسرحية العندليب عبد الحليم حافظ.
وفى مقطع فيديو جديد نشره المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، كشف من خلاله عن الملامح الأولى للمسرحية التى ينتظرها الكثيرون، والتى ستسرد قصة حياة كوكب الشرق، حيث نشر الفيديو على ألحان أغنيتها الشهيرة "ألف ليلة وليلة"، عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر، وكتب "عرض مسرحي عن كوكب الشرق أم كلثوم في كل مراحل حياتها، يبدأ 11 نوفمبر في بوليفارد رياض سيتي، لا يفوتكم".
وروج رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، لحفل أم كلثوم عن طريق تقنية "الهولوجرام" داخل فعاليات البوليفارد بموسم الرياض، عبر حسابه الشخصى بموقع "فيس بوك"، ونشر صورة لبوستر حفل أم كلثوم، وعلق عليها كاتبًا: "لأول مرة فى الوطن العربى.. عرض مسرحى عن رحلة الست أم كلثوم فى بوليفارد رياض سيتى".
جانب من مسرحية السيدة أم كلثوم
جانب من المسرحية
وقدمت هيئة الترفية خلال الأيام الماضية، حفل العندليب عبد الحليم حافظ على طريقة تقنية الهليوجرام أيضًا وحضرها عدد كبيرمن الجاليات العربية.
وأطلقت الهيئة العامة للترفيه فى المملكة العربية السعودية، يوم 20 أكتوبر الماضى، موسم الرياض 2021، بحفل افتتاح حضره أكثر من 750 ألف شخص في منطقة بوليفارد رياض سيتي، وتابعه الملايين عبر البث المباشر في عدد من القنوات التلفزيونية والمواقع والحسابات الإلكترونية.
ويضم موسم الرياض 2021، العديد من الفعاليات والتي تتناسب مع جميع فئات المجتمع حيث تستمر تلك العروض والفاعليات على مدر 4 شهور، تتميز بالتنوع حيث تضم المطاعم والمقاهي الفاخرة، والألعاب الإلكترونية، والمتاجر العالمية المتميزة.
كما تضم فعاليات موسم الرياض 2021 أدوات الاستجمام والاسترخاء، مثل "ونتروندرلاند"، و"واجهة الرياض"، و"كومبات فيلد"، و"المربع"، و"العاذرية"، و"رياض سفاري"، و"أوايسس الرياض"، و"نبض الرياض"، و"ذا جروفز"، و"قرية زمان"، و"خلوها" و"شجرة السلام".