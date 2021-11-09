شكرا لقرائتكم خبر عن الملامح الأولى لمسرحية كوكب الشرق أم كلثوم فى موسم الرياض.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتضن موسم الرياض بنسخته الثانية الذي تستضيفه عدة مناطق فى عاصمة المملكة العربية السعودية، مسرحية السيدة أم كلثوم، كوكب الشرق، لتنضم مع عدد كبير من المسرحيات التى يشهدها موسم الرياض من ضمنها مسرحية العندليب عبد الحليم حافظ.

وفى مقطع فيديو جديد نشره المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، كشف من خلاله عن الملامح الأولى للمسرحية التى ينتظرها الكثيرون، والتى ستسرد قصة حياة كوكب الشرق، حيث نشر الفيديو على ألحان أغنيتها الشهيرة "ألف ليلة وليلة"، عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر، وكتب "عرض مسرحي عن كوكب الشرق أم كلثوم في كل مراحل حياتها، يبدأ 11 نوفمبر في بوليفارد رياض سيتي، لا يفوتكم".

وروج رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، لحفل أم كلثوم عن طريق تقنية "الهولوجرام" داخل فعاليات البوليفارد بموسم الرياض، عبر حسابه الشخصى بموقع "فيس بوك"، ونشر صورة لبوستر حفل أم كلثوم، وعلق عليها كاتبًا: "لأول مرة فى الوطن العربى.. عرض مسرحى عن رحلة الست أم كلثوم فى بوليفارد رياض سيتى".



جانب من مسرحية السيدة أم كلثوم



جانب من المسرحية