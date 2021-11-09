شكرا لقرائتكم خبر عن خلافات بين ليلى علوى وباسم سمرة عشان "منورة بأهلها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشب خلافات بين الفنانة ليلى علوى والفنان باسم سمرة خلال أحداث مسلسل "منورة بأهلها"، وتتوالى الأحداث فى إطار من الإثارة والتشويق، حيث تحدث الخلافات بسبب المنافسة التى تكون بينهما خاصة وأن باسم سمرة مصمم أزياء، ويواصل فريق العمل التصوير حاليا فى أستوديو نحاس بمنطقة الهرم وهوالديكور الخاص بالعمل، وتنتهى أسرة المسلسل من التصوير بعد 6 أسابيع تقريبًا ليبدأ فى المراحل الأولى من المونتاج والمكساج تجهيزًا لعرضه.

وتدور أحداث المسلسل فى عام 2008 وهو العمل الذى تدور أحداثه فى 10 حلقات للعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، وهو تأليف محمد أمين راضى، وبطولة ليلى علوى، غادة عادل، باسم سمرة، وأحمد السعدنى وعباس أبو الحسن وناهد السباعى، وعدد آخر من الفنانين ويسجل العمل ثانى تجارب يسرى نصر الله في دراما المنصات بعدما قدم حلقة في مسلسل "نمرة 2".